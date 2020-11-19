За сутки в Югре зарегистрирован 201 новых случай заражения коронавирусом

В Югре за сутки коронавирус подтвердился у 201 человека. Таким образом, число заболевших за весь период пандемии жителей региона перевалило за 32 тысячи. Об этом сообщает местный оперативный штаб.

Новые случаи выявили в 20 муниципалитетах округа:

Сургут – 34;

Нижневартовск – 24;

Ханты-Мансийск – 22;

Нефтеюганский район – 11;

Когалым – 11;

Югорск – 10;

Нефтеюганск – 10;

Советский район – 9;

Радужный – 8;

Сургутский район – 8;

Пыть-Ях– 8;

Кондинский район – 7;

Урай – 7;

Ханты-Мансийский район – 6;

Мегион – 6;

Березовский район – 5;

Белоярский район – 5;

Нягань – 4;

Октябрьский район – 4;

Нижневартовский район – 2.

«На момент выявления у 110 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 83 зафиксирована пневмония, у 8 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 181 случае. По 20 контакты уточняются. Состояние 163 пациентов тяжелое, 123 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – рассказали в пресс-службе оперштаба.