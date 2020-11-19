За сутки в Югре зарегистрирован 201 новых случай заражения коронавирусом

В Югре за сутки коронавирус подтвердился у 201 человека. Таким образом, число заболевших за весь период пандемии жителей региона перевалило за 32 тысячи. Об этом сообщает местный оперативный штаб.
Новые случаи выявили в 20 муниципалитетах округа:
- Сургут – 34;
- Нижневартовск – 24;
- Ханты-Мансийск – 22;
- Нефтеюганский район – 11;
- Когалым – 11;
- Югорск – 10;
- Нефтеюганск – 10;
- Советский район – 9;
- Радужный – 8;
- Сургутский район – 8;
- Пыть-Ях– 8;
- Кондинский район – 7;
- Урай – 7;
- Ханты-Мансийский район – 6;
- Мегион – 6;
- Березовский район – 5;
- Белоярский район – 5;
- Нягань – 4;
- Октябрьский район – 4;
- Нижневартовский район – 2.
«На момент выявления у 110 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 83 зафиксирована пневмония, у 8 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 181 случае. По 20 контакты уточняются. Состояние 163 пациентов тяжелое, 123 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – рассказали в пресс-службе оперштаба.