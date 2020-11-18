В Югре два человека сгорели в сторожке в охотничьих угодьях

В охотничьи угодья, расположенные на территории Берёзовского района, в сгоревшей избе обнаружены трупы двух мужчин. Предположительно, это жители поселка Агириш, которые с сентября 2020 года считались пропавшими.

В начале осени пятеро мужчин на двух вездеходах отправились на рыбалку в охотничьи угодья, расположенные вблизи реки Сысконсынгья, что примерно в 100 километрах от Агириша.

«В связи с поломкой одного из технических средств, трое из них вернулись в посёлок, двое остались жить в избе с пристроем, отапливаемых при помощи печек-буржуек и расположенных на территории угодий. В начале ноября один из мужчин вернулся на место рыбалки и обнаружил там сгоревшее строение. Оставшихся односельчан, 1973 и 1978 годов рождения, он не нашёл. В ходе осмотра места происшествия, сотрудниками ОМВД России по Советскому району под сгоревшими завалами строения обнаружены костные человеческие останки, предположительно, принадлежавшие пропавшим», – рассказали в пресс-службе ОМВД России по Советскому району.

Обстоятельства происшествия устанавливаются, материалы проверки направлены в СУ СКР по ХМАО – Югре для принятия процессуального решения.