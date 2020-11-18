В Югре продолжает расти число летальных случаев от коронавируса

В очередной раз восемь пациентов из Югры с лабораторно подтвержденным коронавирусом не смогли победить болезнь. Таким образом, за весь период пандемии умерло 337 жителей округа. Об этом сообщает местный оперативный штаб.

Напомним, что за сутки в регионе зафиксировано 199 новых случаев инфицирования COVID-19. Состояние 147 пациентов тяжелое, 109 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки излечились 265 человека, за весь период пандемии – 26 729 югорчан.

Больше всего заболевших выявили в Сургуте, Нижневартовске и Ханты-Мансийске. Меньше всего – в Покачах, Ханты-Мансийском и Белоярском районе.