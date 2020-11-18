Число заболевших жителей Югры за весь период пандемии скоро может достигнуть 32 тысяч

В Югре за сутки обнаружили 199 новых случаев заболевания коронавирусом. Таким образом, за весь период пандемии в регионе 31 851 человек оказался заражен. Об этом информирует оперативный штаб.
- Сургут – 35;
- Нижневартовск – 27;
- Ханты-Мансийск – 23;
- Нефтеюганск – 13;
- Советский район – 12;
- Нягань – 10;
- Урай – 9;
- Югорск – 9;
- Нефтеюганский район – 9;
- Нижневартовский район – 8;
- Сургутский район – 7;
- Радужный – 7;
- Когалым – 6;
- Пыть-Ях – 5;
- Октябрьский район – 5;
- Мегион – 5;
- Березовский района – 3;
- Покачи – 2;
- Ханты-Мансийский район – 2;
- Белоярский район – 2.
«На момент выявления у 88 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 99 зафиксирована пневмония, у 12 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 180 случаях. По 19 контакты уточняются. Состояние 147 пациентов тяжелое, 109 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – рассказали в пресс-службе оперштаба.