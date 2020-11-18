Число заболевших жителей Югры за весь период пандемии скоро может достигнуть 32 тысяч

В Югре за сутки обнаружили 199 новых случаев заболевания коронавирусом. Таким образом, за весь период пандемии в регионе 31 851 человек оказался заражен. Об этом информирует оперативный штаб.

Сургут – 35;

Нижневартовск – 27;

Ханты-Мансийск – 23;

Нефтеюганск – 13;

Советский район – 12;

Нягань – 10;

Урай – 9;

Югорск – 9;

Нефтеюганский район – 9;

Нижневартовский район – 8;

Сургутский район – 7;

Радужный – 7;

Когалым – 6;

Пыть-Ях – 5;

Октябрьский район – 5;

Мегион – 5;

Березовский района – 3;

Покачи – 2;

Ханты-Мансийский район – 2;

Белоярский район – 2.

«На момент выявления у 88 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 99 зафиксирована пневмония, у 12 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 180 случаях. По 19 контакты уточняются. Состояние 147 пациентов тяжелое, 109 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – рассказали в пресс-службе оперштаба.