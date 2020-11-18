Тело жителя Югры, утонувшего в протоке вместе со снегоходом, обнаружили

Спасатели смогли обнаружить тело мужчины, который утонул ранее: он провалился под лед на снегоходе и не смог выбраться из полыньи. Инцидент произошел еще 13 ноября на протоке Алекшинская в Октябрьском районе, но найти труп смогли только спустя несколько дней.

«Поисковая группа выезжала на протоку Алешкинская п. Приобье по сообщению: требуется оказать помощь в поиске утонувшего мужчины. Прибыв к месту поисков, спасатели водолазным способом обследовали 1000 м2. В результате поисковых мероприятий было обнаружено тело мужчины 1991 года рождения», – рассказали в пресс-службе КУ «Центроспас-Югория».

Напомним, что в связи с наступлением зимнего сезона в Югре начали появляться случаи гибели на едва замерзших водоемах. Так, в Сургутском районе утонул рыбак – его тело было обнаружено в полынье.