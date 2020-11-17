Второй окружной фестиваль косплея Югракон состоится 21 ноября в онлайн формате

21 ноября пройдет фестиваль фантастики, комиксов и косплея Югракон. Мероприятие окружного формата впервые провели в 2019 году. Местный Comic Con организовали Районная централизованная библиотечная система и косплей-клуб «Асгард» при поддержке главы Сургутского района Андрея Трубецкого. Фестиваль получил большой отклик в сердцах югорчан и гостей из других регионов России. В условиях пандемии молодежное мероприятие перевели в онлайн. Тем не менее программа обещает быть насыщенной.

Гостей Югракона ждут виртуальные встречи со спикерами из разных уголков России и не только. Среди них писатель-фантаст из США Ник Перумов, художники-иллюстраторы Роман Папсуев из Москвы и Алена Медовникова из Санкт-Петербурга и многие другие.

В эфире Югракона также выступит Вера Контратьева, фолк-исполнительница из Лянтора. А для фанатов и знатоков культового сериала «Игра престолов» онлайн-квиз проведет Андрей Дроздов, популяризатор комиксов (г. Москва). С обзором фантастической литературы выступит культуролог, директор «РМЦ» (Сургутский район) Светлана Ескина.

Для участников молодежного фестиваля организаторы устроили состязание в пробах пера и художества – литературный конкурс фанфиков и комиксов. Кроме того, проявить свой талант удастся и любителям косплея – это одно из ведущих направлений Югракона.

Помимо основных номинаций, приз за самый интересный вопрос 21 ноября получит тот, чей вопрос для интервью с известным актером Виктором Хориняком, звездой сериала «Кухня» и фильма «Последний богатырь», будет признан самым интересным. Само интервью зрители увидят на онлайн-площадках Югракона.

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