Результаты теста на COVID-19 югорчане смогут получать онлайн

В Югре тестируют электронный сервис, с помощью которого жители региона смогут знать результаты теста на COVID-19. Об этом сообщила губернатор Наталья Комарова на заседании регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

«Сведения из лабораторий поступают в личный кабинет пользователя сайта электронной регистратуры Югры в режиме онлайн. Отмечу, отдельной регистрации на сайте не требуется, идентификация пользователя осуществляется с помощью логина и пароля портала государственных услуг Российской Федерации», – рассказала глава региона.

В окружном департаменте общественных и внешних связей уточнили, что работа по внедрению сервиса началась, потому что от югорчан продолжают поступать жалобы на задержку информирования о результатах тестирования на COVID-19.

По данным директора департамента здравоохранения Югры Алексея Добровольского, сегодня на ресурсе располагаются результаты более четырех тысяч югорчан: «Это порядка 60 процентов всех ПЦР-исследований за сутки. В течение этой недели планируем увеличить это число еще на 20 процентов».