Правительство ХМАО ужесточает требования к торговле алкогольной продукцией

В Югре планируют запретить розничную продажу алкоголя во дворах многоквартирных домов и рядом с детскими площадками. Соответствующие изменения в окружной законопроект рассмотрели на заседании регионального правительства, которое прошло под председательством губернатора Натальи Комаровой.

«Вокруг мест продаж алкоголя, особенно если они размещены во дворах многоквартирных домов, возникают проблемы с обеспечением прав граждан на тишину, отдых, правопорядок», – сказала глава региона и добавила, что в условиях пандемии эти проблемы обострились, – Продажи алкоголя в этот период возросли на шесть процентов, количество преступлений в состоянии алкогольного опьянения возросло более чем на шесть процентов».

Изменениями в окружной закон «О регулировании отдельных вопросов в области оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» устанавливается запрет:

- на осуществление в торговом зале двух различных способов продажи алкогольной продукции (магазин и общепит);

- на розничную продажу алкогольной продукции в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и имеющих зал обслуживания посетителей общей площадью менее 50 квадратных метров (федеральным законом установлен размер 20 квадратных метров и предусмотрено право субъектов РФ увеличивать указанную площадь);

- на розничную продажу алкогольной продукции во дворах многоквартирных жилых домов, а также в торговых объектах в пределах прямой видимости на расстоянии ближе 30 метров от детской игровой (спортивной) площадки.

В окружном департаменте общественных и внешних связей подчеркнули, что инициатива разработки проекта исходит от граждан, общественных организаций из всех муниципальных образований автономного округа. Проект закона прошел публичные обсуждения с предпринимательским сообществом. «Все замечания рассмотрены, разногласия урегулированы», – отметил директор департамента экономического развития – заместитель губернатора Югры Николай Милькис. По его мнению, в документе сбалансированы предложения активистов по ограничению мест продажи алкоголя и предпринимателей по снижению неблагоприятных последствий для добросовестных участников рынка и предотвращению создания условий для теневого оборота алкогольной продукции.

Проект закона направлен на рассмотрение в думу Югры.