Из-за соглашения ОПЕК+ добыча нефти в Югре снизится на 26 миллионов тонн

В 2020 году в Югре добудут 210 миллионов тонн нефти. Это меньше, чем в 2019-м, когда из недр было извлечено 236 миллионов тонн черного золота. На снижение добычи повлиясло соглашение ОПЕК+, рассказал журналистам директор департамента недропользования и природных ресурсов округа Сергей Филатов.

«Соглашение ОПЕК+ вступило в действие в мае текущего года и ориентировано до мая 2022 года. Это искусственное ограничение добычи, которое коснулось не только автономного округа, но и Российской Федерации в целом, позволяет поддержать уровень мировых цен на нефть. Это то ограничение, которое мы наверстаем, когда соглашение прекратит свое действие», – объяснил Филатов.

Объем геологоразведки в регионе держится на стабильном уровне – 300-400 тысяч метров в год. На сегодняшний день половина округа залицензировано. «Если мы хотим поддерживать уровень добычи, мы должны придерживаться не только геологоразведки, которой мы охватываем все больше и больше территорий, но и смотреть по вертикали – у нас в недрах достаточно много запасов и ресурсов нефти, которые еще не добыты», – добавил директор департамента.