Почти 75 тысяч единиц препаратов для лечения коронавируса поступило на «Аптечный склад» Югры

В Югру приехала большая партия лекарств от коронавируса. Несколько сотен коробок пока разместили в АУ «Аптечный склад», который находится в поселке Белый Яр Сургутского района. За два дня – 17 и 18 ноября – лекарства распределят по медицинским учреждениям Югры. Информацию об этом опубликовал директор департамента здравоохранения региона Алексей Добровольский в своем аккаунте в Инстаграме. В списке девять наименований поступивших препаратов: гриппферон, парацетамол, ксарелто, преднизолон, гидроксихлорохин, коронавир, арбидол, дексаментазон, апиксабан. Этот перечень соответствует требованиям Минздрава РФ для лечения легкой формы коронавируса.

Следующую поставку лекарств ожидают до 23 ноября. Всего в Югре заключены контракты на приобретение 190 тысяч упаковок для выдачи пациентам в поликлиниках и больницах.

Ранее siapress.ruсообщал, что на обеспечение югорчан бесплатными медикаментами из бюджета региона выделен 151 миллион рублей, из федерального – еще 63 миллиона.