В Югру из Сирии вернут девочку, родители которой воевали на стороне террористов

В пятницу, 20 ноября, в Югру доставят девочку, эвакуированную из Сирии. Сейчас школьница находится в одной из московских клиник, где дети из сирийских лагерей проходят обследование. Домой ее заберет бабушка.

«У нас в регионе она пойдет в школу. Тут ей будет оказана вся необходимая юридическая, психологическая помощь, чтобы она могла без трудностей адаптироваться к новой жизни. Также ей будет оказана помощь в подготовке к школе - все, что можно сделать в условиях пандемии», – сообщила ТАСС уполномоченный по правам ребенка в округе Татьяна Моховикова.

В беседе со Znak.com омбудсмен уточнила, девочка покинула Югру в трехлетнем возрасте – ее увезли в Сирию родители, которые были завербованы запрещенной в РФ террористической организацией «Исламское государство». Родители школьницы погибли, воюя на стороне одной из террористических группировок против Сирийских арабских вооружённых сил. Девочка находилась в сирийском лагере Аль-Хол. «Вызволить ребенка было крайне сложно — лагерь не контролируется сирийскими войсками. Была проделана большая работа российского МИДа», — добавила Моховикова.

В Сирии остаются восемь югорских детей. Для их возвращения на родину готовятся документы.