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Накануне умерли пять югорчан, проходивших лечение от коронавируса

За сутки число скончавшихся от COVID-19 жителей Югры выросло до 329

Накануне умерли пять югорчан, проходивших лечение от коронавируса
фото: siapress.ru

Пять югорчан, проходивших лечение от коронавируса, скончались накануне. Таким образом, за весь период пандемии в регионе умерли 329 пациентов. Об этом информирует местный оперативный штаб.

Напомним, что за сутки в округе зарегистрировано 198 новых случаев заражения COVID-19. Состояние 155 пациентов тяжелое, 118 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки излечились 204 человека, за весь период пандемии – 26 464 югорчанина.

Больше всего инфицированных выявили в Сургуте, Ханты-Мансийске и Нижневартовске. Меньше всего – в Октябрьском районе и Мегионе.


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Сегодня в 10:40, просмотров: 476, комментариев: 0
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