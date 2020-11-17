Новые случаи заражения коронавирусом выявили в 18 муниципалитетах Югры

В Югре за минувший день коронавирус подтвердился у 198 человек. Таким образом, за весь период пандемии оказались заражены 31 652 жителей региона. Об этом сообщает местный оперативный штаб.
Новые случаи территориально распределились так:
- Сургут – 41;
- Ханты-Мансийск – 28;
- Нижневартовск – 25;
- Нефтеюганский район – 13;
- Советский район – 12;
- Нефтеюганск – 10;
- Нягань – 8;
- Югорск – 8;
- Нижневартовский район – 8;
- Урай – 7;
- Пыть-Ях – 7;
- Кондинский район – 7;
- Сургутский район – 6;
- Когалым – 5;
- Березовский района – 4;
- Белоярский район – 4;
- Октябрьский район – 3;
- Мегион – 2.
«На момент выявления у 123 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 65 зафиксирована пневмония, у 65 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 174 случаях. По 24 контакты уточняются. Состояние 155 пациентов тяжелое, 118 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – рассказали в пресс-службе оперштаба.