Новые случаи заражения коронавирусом выявили в 18 муниципалитетах Югры

В Югре за минувший день коронавирус подтвердился у 198 человек. Таким образом, за весь период пандемии оказались заражены 31 652 жителей региона. Об этом сообщает местный оперативный штаб.

Новые случаи территориально распределились так:

Сургут – 41;

Ханты-Мансийск – 28;

Нижневартовск – 25;

Нефтеюганский район – 13;

Советский район – 12;

Нефтеюганск – 10;

Нягань – 8;

Югорск – 8;

Нижневартовский район – 8;

Урай – 7;

Пыть-Ях – 7;

Кондинский район – 7;

Сургутский район – 6;

Когалым – 5;

Березовский района – 4;

Белоярский район – 4;

Октябрьский район – 3;

Мегион – 2.

«На момент выявления у 123 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 65 зафиксирована пневмония, у 65 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 174 случаях. По 24 контакты уточняются. Состояние 155 пациентов тяжелое, 118 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – рассказали в пресс-службе оперштаба.