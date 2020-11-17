Станции переливания крови Сургута и Нефтеюганска будут ждать доноров на сдачу крови в субботу

В будущую субботу, 21 ноября, станции переливания крови в Сургуте и Нижневартовске будут принимать доноров для сдачи крови. Прием будет осуществляться по предварительной записи.

«Специалисты ожидают первичных, резервных и регулярных доноров. Перед донацией обязательно соблюдайте донорскую диету: откажитесь от жареной, солёной, острой и жирной пищи. Отметим, что заготовки плазмы и тромбоцитов не будет», – рассказали представители окружной станции переливании крови.

Кроме того, в этот же день будут ждать доноров-мужчин, проживающих в Сургуте и Нефтеюганске, для сдачи антиковидной плазмы. Вартовчан городская служба приема крови будет принимать с 18 ноября. Для этого нужно соответствовать следующим требованиям:

быть в возрастной категории 18-55 лет;

весить более 55 кг;

переболеть новой коронавирусной инфекцией в лёгкой или средней степени тяжести;

после перенесённого заболевания должно пройти не менее 14 дней после последнего отрицательного результата лабораторного исследования на наличие РНК SARS-CoV-2.

Для того, чтобы записаться, необходимо позвонить по телефону:

Сургут: 8 (3462) 37-68-09

Нефтеюганск: 8 (3463) 25-66-46