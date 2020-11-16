Директор депздрава Югры объявил о новых правилах диагностики коронавируса

Новые правила диагностики коронавируса помогут снизить нагрузки на медицинские бригады и учреждения Югры. Об этом заявил директор регионального департамента здравоохранения на своей странице в Инстаграм.

Алексей Добровольский отметил, что такие изменения вступят в силу с 17 ноября текущего года:⠀

1. Для выписки и завершения и амбулаторного, и стационарного лечения будет достаточно одного отрицательного результата ПЦР-исследования на коронавирус. Раньше было необходимо пройти два анализа.

2. Если после контакта с больным у югорчанина не появится симптомов COVID-19 после двухнедельной самоизоляции, то ПЦР-исследование проходить не нужно. ⠀

3. Первичное подтверждение диагноза теперь возможно не только методом ПЦР-диагностики, но и любым другим методом, способным определить антиген возбудителя.

«Прошу коллег с 17 ноября использовать внесенные изменения в работе. Считаю, что станет заметно легче. Снизится нагрузка на медицинские бригады в поликлиниках, снизится загруженность лабораторий в больницах округа», – подчеркнул глава ведомства.

Отметим, что на сегодняшний день под наблюдением остается 14 040 югорчан, сняты с наблюдения – 92 585.