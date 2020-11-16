Главу Югры признали лучшим среди других губернаторов-пользователей Инстаграм

Губернатор Югры Наталья Комарова объявлена лучшей в рейтинге активности глав субъектов РФ в Инстаграм по данным Агентства политических и экономических коммуникаций. Отмечается, что за 9-15 ноября текущего года Комарова разместила девять постов, более 300 сторис и провела три прямых эфира.

Второе и третье место достались главам Иркутской области Игорю Кобзеву (18 постов, 149 материалов в сторис) и Мурманской области Андрею Чибису (девять постов и 93 материала в сторис).

Отмечается, что всего в рейтинге было 45 позиций. Среди аутсайдеров оказались губернаторы Алтайского края, Новосибирской области и Бурятии.