Югра вошла в топ-5 регионов России с наименьшей долей просрочки по автокредитам

В Югре сократилась доля просроченной задолженности по автокредитам с 6,2 процента в сентября 2019 года до 5,9 процента в сентябре 2020-го. С такими показателями округ входит в пятерку российских регионов с самой низкой долей «плохих» автокредитов.

В среднем по России доля автокредитов с просроченной задолженностью свыше 30 дней от общего количества действующих кредитов данного типа составила 8,3 процента, подсчитали в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

Динамика доли просрочки свыше 30-ти дней по автокредитам к общему объему действующих кредитов данного типа в РФ в 2019-2020гг.

«В целом, банки продолжают реализовывать достаточно консервативную политику, выдавая автокредиты, прежде всего, тем гражданам, чьи показатели долговой нагрузки и персонального кредитного рейтинга (ПКР) находятся на приемлемом уровне. При этом важно отметить, что доля просроченных автокредитов в 2020 году была относительно стабильной. Это было обусловлено, прежде всего, реструктуризацией банками «проблемных» кредитов. Если бы ее проведено не было, доля кредитов с просрочкой по автокредитам могла быть существенно выше», – отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Как сообщал siapress.ru ранее, аналитики РИА «Рейтинг» включили ХМАО в число регионов-лидеров по доступности автомобилей. Больше половины семей в округе могут без определенных проблем купить в кредит и содержать недорого новый автомобиль стоимостью 550 тысяч рублей.

В третьем квартале 2020 года средний размер автокредита в округе составил 925 173 рублей. За этот период югорчане взяли 4 662 займа на машины.