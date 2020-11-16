В Югре осуществляются больше 90 различных мер социальной поддержки населения

В онлайн формате прошла встреча губернатора Югры, посвященная вопросам реализации социальных программ и поддержки семей с детьми. Во время эфира с губернатором руководитель департамента социального развития Югры Тереза Пономарева рассказала, что наш округ является одним из самых социально-ориентированных: «Ни в одном субъекте нет столько мер соцподдержки: всего их 91. При чем более половины из них предоставляются с учетом адресности и нуждаемости».

Каждая третья семья является получателем различных видов соцподдержки – всего в округе их 49. С 2020 года введено новое пособие для детей от трех до семи лет – его получают 42 тысячи югорских семей. С начала года каждая третья ячейка общества получила поддержку из средств федерального бюджета. А в период пандемии было организовано восемь единовременных выплат в связи с нуждаемостью, малообеспеченностью.

В 2020 также ввели такую меру поддержки как коробка добра: каждый нуждающийся может обратиться для получения продуктового набора весом в пять килограммов. Такой возможностью воспользовались более 65 тысяч югорчан.

«Для того, чтобы мы могли держать обратную связь и быстро реагировать на запросы югорчан, с июля 2020 действует контакт-центр. Единый бесплатный номер: 8 800 301 44 43. По любым вопросам, связанным с предоставлением мер социальной поддержки, социальным обслуживанием, опекой и попечительством, можно пообщаться со специалистом», – рассказала в прямом эфире губернатора Тереза Пономарева.

Губернатор Югры Наталья Комарова в эфире отметила, что каждый югорчанин может выступить с предложением о мерах поддержки: «Начинается этап общественной разработки плана мероприятий «Десятилетие детства» на 2021-2023 годы. Каждый югорчанин может включиться в эту работу. Поступило очень много предложений и вопросов в ходе подготовки к нашей сегодняшней встрече и, я полагаю, что ответы, которые мы сегодня получим, точно могут стать частью этой программы в регионе».