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​Бюджет Югры один из самых социально-ориентированных в стране

В Югре осуществляются больше 90 различных мер социальной поддержки населения

​Бюджет Югры один из самых социально-ориентированных в стране
Фото: pixabay.com

В онлайн формате прошла встреча губернатора Югры, посвященная вопросам реализации социальных программ и поддержки семей с детьми. Во время эфира с губернатором руководитель департамента социального развития Югры Тереза Пономарева рассказала, что наш округ является одним из самых социально-ориентированных: «Ни в одном субъекте нет столько мер соцподдержки: всего их 91. При чем более половины из них предоставляются с учетом адресности и нуждаемости».

Каждая третья семья является получателем различных видов соцподдержки – всего в округе их 49. С 2020 года введено новое пособие для детей от трех до семи лет – его получают 42 тысячи югорских семей. С начала года каждая третья ячейка общества получила поддержку из средств федерального бюджета. А в период пандемии было организовано восемь единовременных выплат в связи с нуждаемостью, малообеспеченностью.

В 2020 также ввели такую меру поддержки как коробка добра: каждый нуждающийся может обратиться для получения продуктового набора весом в пять килограммов. Такой возможностью воспользовались более 65 тысяч югорчан.

«Для того, чтобы мы могли держать обратную связь и быстро реагировать на запросы югорчан, с июля 2020 действует контакт-центр. Единый бесплатный номер: 8 800 301 44 43. По любым вопросам, связанным с предоставлением мер социальной поддержки, социальным обслуживанием, опекой и попечительством, можно пообщаться со специалистом», – рассказала в прямом эфире губернатора Тереза Пономарева.

Губернатор Югры Наталья Комарова в эфире отметила, что каждый югорчанин может выступить с предложением о мерах поддержки: «Начинается этап общественной разработки плана мероприятий «Десятилетие детства» на 2021-2023 годы. Каждый югорчанин может включиться в эту работу. Поступило очень много предложений и вопросов в ходе подготовки к нашей сегодняшней встрече и, я полагаю, что ответы, которые мы сегодня получим, точно могут стать частью этой программы в регионе».


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Сегодня в 14:32, просмотров: 291, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
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Сегодня в 18:55
Подтверждается высказанное здесь мнение о том, что все больше и больше бюджет Югры тратится на различные меры поддержки социально-незащищенным граждан. Получается, что одной рукой власти увеличивают нагрузку на карман граждан, а другой тратят из общего бюджета денежные средства для компенсации и смягчения нагрузки на малообеспеченный слои социально-незащищенных граждан. Данные приведённые автором в статье говорят, что округ продолжает наращивать социальные выплаты из бюджета. Ну а о том, как улучшить жизнь всех граждан путём повышения их доходов или снижения тарифов не говорится. Получается замкнутый круг. Например, чтобы снизить нагрузку на бюджет на социальные выплаты необходимо снижать расходы граждан на жилищно-коммунальные расходы, в частности, на отопление и горячее водоснабжение. Но получается наоборот, так как видим как власти ухватились за тепловую концессию, которая сразу же анонсировала повышение нагрузки на кошелёк граждан путём увеличения тарифов для развития теплоснабжения. А в чем-то тогда «фишка» тепловой концессии? А «фишка» в том, что концессия, аукнется только повышением трат из социально-ориентированного бюджета Сургута. А обычные граждане просто больше «раскошелиться» на тепло и горячую воду.

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