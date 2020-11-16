Из-за пандемии в ХМАО снизилось количество работающих иностранцев

В 2020 году в Югре количество трудоустроенных иностранных рабочих не превысит 30 тысяч. Это на 39 процентов меньше, чем в 2019 году. На снижение числа работающих мигрантов повлияла пандемия коронавируса и связанные с ней ограничения, сообщил ТАСС исполняющий обязанности директора окружного департамента труда и занятости населения Валерий Беспояско.

«По оценке департамента труда и занятости населения Югры, рабочих рук в регионе хватит, чтобы заместить иностранцев», – подчеркнул он.

По данным департамента труда, чаще всего в Югру на работу приезжают граждане Таджикистана, Узбекистана, Украины, Киргизии и Азербайджана. Они заняты в сферах строительства, добычи полезных ископаемых, торговли.

Как ранее сообщал siapress.ru, за период пандемии уровень безработицы в округе вырос более чем в семь раз – до 29 тысяч человек. При этом в последнее время регистрируется рост вакансий.