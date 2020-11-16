Директор департамента труда Югры рассказал о реальном положении дел на рынке труда в регионе

В Югре на сегодняшний день число безработных в два раза больше количества вакансий. Такие данные говорят о высоком уровне безработицы. Об этом сообщил во время прямого эфира губернатора директор департамента труда и занятости населения Югры Валерий Беспояско. Тем не менее вакансии поступают: «Их сейчас даже немного больше, чем на этот же период прошлого года». Государственной программой также предусмотрены временные общественные работы. При этом работодателю в таком случае выплачивается компенсация в качестве меры поддержки и повышения заинтересованности в трудоустройстве безработных. К таким работам относится неквалифицированный труд – в основном это уборка территорий.

Также в округе приобрести первый опыт работы помогают выпускникам учебных заведений. В государственной программе предусмотрены мероприятия по стажировке молодых специалистов. Это хорошая возможность проявить себя перед работодателем и получить шанс на трудоустройство.

К слову, в 2020-ом больше 3000 человек воспользовались услугами профессиональной подготовки на базе центров занятости населения. На сегодняшний день свыше 70% из них уже нашли работу.

Ранее siapress.ruписал, что общее количество безработных в Югре остается на уровне 29 тысяч человек, получателями пособий по безработице являются порядка 11 тысяч человек.