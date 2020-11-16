Пассажир легковушки не выжил после столкновения с «КАМАЗом» на трассе «Сургут-Нижневартовск»

На трассе «Сургут-Нижневартовск» произошло смертельное ДТП: «Тойота» влетела под «КАМАЗ». От полученных травм пассажир легковушки скончался на месте происшествия. Инцидент произошел 13 ноября.

«13 ноября около 22 часов на 207 км автодороги «Сургут – Нижневартовск», произошло столкновение двух транспортных средств: «Тойота», под управлением 26-летнего мужчины и «Камаз», под управлением 32-летнего мужчины. В результате ДТП 30-летний пассажир автомобиля «Тойота», от полученных травм погиб, водитель получил травмы», – рассказали в пресс-службе ГИБДД Югры.

Отметим, что югорчане стали чаще гибнуть на дорогах. Так, в Сургутском районе в ходе аварии погибли двое мужчин: их автомобиль вылетел в кювет.