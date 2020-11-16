За минувшие сутки в Югре скончалось шесть пациентов с лабораторно подтвержденным COVID-19

За сутки в Югре умерло шесть пациентов, проходивших лечение от коронавируса. Таким образом, за весь период пандемии скончались 324 человека. Об этом сообщает местный оперативный штаб.

Напомним, что за день в регионе зарегистрировано 207 новых случаев заболевания COVID-19. Состояние 167 пациентов тяжелое, 117 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки излечились 108 человек, за весь период пандемии – 26 260 югорчан.

Больше всего зараженных выявили в Сургуте, Ханты-Мансийске и Нефтеюганском районе. Меньше всего – в Кондинском районе и в Лангепасе.