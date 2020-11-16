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​ХМАО вошел в число регионов-лидеров по доступности автомобилей

Больше половины семей Югры могут без проблем купить и содержать новую машину

​ХМАО вошел в число регионов-лидеров по доступности автомобилей
Фото: pixabay.com

53,8 процента семей Югры могут без определенных проблем купить в кредит и содержать недорого новый автомобиль стоимостью 550 тысяч рублей. 30,6 процента семей могут позволить себе машину по средней цене (1,4 млн рублей), 5,3 процента – автомобиль премиум-класса (5,5 млн рублей).

С такими показателями округ входит в число российских регионов-лидеров по доступности автомобилей. Впереди Ямал (66,7%), Чукотка (61,8%) Магаданская область (54,8%) и Москва (53,9%). Список составлен аналитиками РИА «Рейтинг».

«Большая часть лидеров – это северные регионы, их лидерство не удивительно – высокие зарплаты и значительная доля семей, состоящая из молодых работников без детей, определяют высокую доступность автомобилей, даже несмотря на относительно высокие цены на страховки, топливо и стоимость ремонта», – отмечают аналитики.

В целом по России примерно каждая четвертая российская семья может позволить себе купить новую недорогую машину за 550 тысяч рублей, а среднюю по стоимости машину могут приобрести лишь 12 процентов семей. Наименьшие шансы на покупку новых автомобилей у жителей Северного Кавказа.

По данным НБКИ за третий квартал 2020 года, средний размер автокредита в ХМАО составил 925 173 рублей. По сравнению с прошлым годом этот показатель вырос на 6,7 процента. В России средний размер выданных автокредитов составил 843,3 тысячи рублей.

Объем выдачи автокредитов в округе за год почти не изменился. В третьем квартале 2019 года жители региона взяли займы на покупку 4 594 машин, за такой же период 2020-го – 4 662 (+1,5%). При этом, по данным агентства «Автостат», динамика покупок новых легковых автомобилей в Югре замедлилась: с 7 771 автомобилей в третьем квартале 2019-го до 7 698-ми в третьем квартале 2020 года.


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Сегодня в 09:08, просмотров: 375, комментариев: 3
Комментарии:
Флудер
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Сегодня в 09:57
К сожалению, это именно тот вопрос, отвечая на который люди чаще всего врут. Причём даже самим себе. Потому что каждому хочется казаться себе лучше, чем он есть на самом деле.
"купить новый автомобиль" или "позволить себе новый автомобиль" - это не одно и то же. Даже сам факт необходимости брать кредит для покупки - это уже признак того, что человек не может себе это позволить. Потому что кредит - это не заработанные деньги, это надежда человека, что он сможет заработать эти деньги в будущем. Но насколько обеспечен такой оптимизм? Кто сказал, что будет лучше? Готов ли человек к тому, что может стать хуже?
Вот такой парадокс: купить может, а позволить себе - нет. Но он это не понимает.
Швондер.
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Сегодня в 10:01
с Северным Кавказом необъективно. По моему субъективному конечно мнению)))
Сергей Б
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Сегодня в 10:21
В странах с нормальным уровнем жизни автомобиль, который в России считается премиум-классом, является обычным семейным автомобилем и не единственным в семье. Вот так, наверное, сравнивать будет объективней.
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