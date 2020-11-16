Больше половины семей Югры могут без проблем купить и содержать новую машину

53,8 процента семей Югры могут без определенных проблем купить в кредит и содержать недорого новый автомобиль стоимостью 550 тысяч рублей. 30,6 процента семей могут позволить себе машину по средней цене (1,4 млн рублей), 5,3 процента – автомобиль премиум-класса (5,5 млн рублей).

С такими показателями округ входит в число российских регионов-лидеров по доступности автомобилей. Впереди Ямал (66,7%), Чукотка (61,8%) Магаданская область (54,8%) и Москва (53,9%). Список составлен аналитиками РИА «Рейтинг».

«Большая часть лидеров – это северные регионы, их лидерство не удивительно – высокие зарплаты и значительная доля семей, состоящая из молодых работников без детей, определяют высокую доступность автомобилей, даже несмотря на относительно высокие цены на страховки, топливо и стоимость ремонта», – отмечают аналитики.

В целом по России примерно каждая четвертая российская семья может позволить себе купить новую недорогую машину за 550 тысяч рублей, а среднюю по стоимости машину могут приобрести лишь 12 процентов семей. Наименьшие шансы на покупку новых автомобилей у жителей Северного Кавказа.

По данным НБКИ за третий квартал 2020 года, средний размер автокредита в ХМАО составил 925 173 рублей. По сравнению с прошлым годом этот показатель вырос на 6,7 процента. В России средний размер выданных автокредитов составил 843,3 тысячи рублей.

Объем выдачи автокредитов в округе за год почти не изменился. В третьем квартале 2019 года жители региона взяли займы на покупку 4 594 машин, за такой же период 2020-го – 4 662 (+1,5%). При этом, по данным агентства «Автостат», динамика покупок новых легковых автомобилей в Югре замедлилась: с 7 771 автомобилей в третьем квартале 2019-го до 7 698-ми в третьем квартале 2020 года.