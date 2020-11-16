Больше половины семей Югры могут без проблем купить и содержать новую машину

53,8 процента семей Югры могут без определенных проблем купить в кредит и содержать недорого новый автомобиль стоимостью 550 тысяч рублей. 30,6 процента семей могут позволить себе машину по средней цене (1,4 млн рублей), 5,3 процента – автомобиль премиум-класса (5,5 млн рублей).
С такими показателями округ входит в число российских регионов-лидеров по доступности автомобилей. Впереди Ямал (66,7%), Чукотка (61,8%) Магаданская область (54,8%) и Москва (53,9%). Список составлен аналитиками РИА «Рейтинг».
«Большая часть лидеров – это северные регионы, их лидерство не удивительно – высокие зарплаты и значительная доля семей, состоящая из молодых работников без детей, определяют высокую доступность автомобилей, даже несмотря на относительно высокие цены на страховки, топливо и стоимость ремонта», – отмечают аналитики.
В целом по России примерно каждая четвертая российская семья может позволить себе купить новую недорогую машину за 550 тысяч рублей, а среднюю по стоимости машину могут приобрести лишь 12 процентов семей. Наименьшие шансы на покупку новых автомобилей у жителей Северного Кавказа.
По данным НБКИ за третий квартал 2020 года, средний размер автокредита в ХМАО составил 925 173 рублей. По сравнению с прошлым годом этот показатель вырос на 6,7 процента. В России средний размер выданных автокредитов составил 843,3 тысячи рублей.
Объем выдачи автокредитов в округе за год почти не изменился. В третьем квартале 2019 года жители региона взяли займы на покупку 4 594 машин, за такой же период 2020-го – 4 662 (+1,5%). При этом, по данным агентства «Автостат», динамика покупок новых легковых автомобилей в Югре замедлилась: с 7 771 автомобилей в третьем квартале 2019-го до 7 698-ми в третьем квартале 2020 года.
"купить новый автомобиль" или "позволить себе новый автомобиль" - это не одно и то же. Даже сам факт необходимости брать кредит для покупки - это уже признак того, что человек не может себе это позволить. Потому что кредит - это не заработанные деньги, это надежда человека, что он сможет заработать эти деньги в будущем. Но насколько обеспечен такой оптимизм? Кто сказал, что будет лучше? Готов ли человек к тому, что может стать хуже?
Вот такой парадокс: купить может, а позволить себе - нет. Но он это не понимает.