Муниципалитеты Югры отказываются от проведения массовых мероприятий на новогодние праздники

В Югре из-за роста заболеваемости коронавирусом до 1 января отменены все очные культурно-массовые мероприятия. Об этом сообщил директор департамента культуры Югры Артур Латыпов.

«В Югре по 31 декабря отменены все культурно-массовые мероприятия. Но наши учреждения культуры готовы работать в освоенном онлайн-формате. Поэтому однозначно в онлайн-формате пройдут все эти мероприятия», – ответил он на вопрос планируется ли отмена новогодних массовых мероприятий.

По данным ТАСС, ряд муниципалитетов округа уже отказались от проведения массовых мероприятий, посвященных празднованию Нового года. Такое решение принято в Нижневартовске, Ханты-Мансийске и Сургутском районе.

С середине сентября в ХМАО регистрируется рост ежесуточной заболеваемости COVID-19. За весь период зарегистрировано 31 247 случаев новой коронавирусной инфекции. На данный момент лечение проходят около пяти тысяч человек. С начала ноября умерли 74 ковид-пациента.