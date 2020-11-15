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​В Югре водолазы ищут тело утонувшего мужчины

В ХМАО провалившись под лед погиб второй человек

​В Югре водолазы ищут тело утонувшего мужчины
Фото: vk.com/gims86

На протоке Алешкинская в поселке Приобье (Октябрьский район) началась поисковая операция – водолазы ищут тело 29-летнего мужчины, который провалился под лед на снегоходе и утонул.

Трагедия произошла 13 ноября. «Лед на водоемах еще не позволяет выдержать вес человека, не говоря уже о выезде техники на него. При движении на снегоходе по водоемам водителю очень трудно заметить майны и промоины. Лед еще только схватился, на протоке Алешкинской его толщина составляет всего 2-5 сантиметров, полного ледостава еще нет, на водоеме полыньи, они схватываются тонкой коркой льда, припорошенные снегом становятся незаметными», – рассказали в пресс-службе ГИМС МЧС России по ХМАО-Югре.

В этом сезоне в Югре погиб уже второй человек, провалившись под лед. 11 ноября в полынье на озере Киняминское в Сургутском районе утонул 44-летний мужчина. Известно, что он отправился на рыбалку. Спасатели отмечают, что рыбак пытался спастись – на берегу обнаружены его сапоги.

С начала периода ледостава в ХМАО во всех муниципальных образованиях спасательные службы практически ежедневно находятся на водоемах, чтобы уберечь людей от провала под лед. Спасатели напоминают, что выход на лед сейчас опасен для жизни.


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Сегодня в 13:34, просмотров: 553, комментариев: 0
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