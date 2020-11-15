В Югре коронавирусом болеют 4 777 человек

По данным на 15 ноября в Югре зарегистрировано 31 247 случаев новой коронавирусной инфекции. Суточный прирост составил 200 случаев.

«На момент выявления у 89 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 100 зафиксирована пневмония, у 11 человек – бессимптомно», – уточняется в сообщении оперативного штаба.

Лидерами по суточному приросту стали Сургут (44 случая), Ханты-Мансийск (31) и Нижневартовск (13).

Вылечились за весь период пандемии 26 152 югорчанина, за сутки – 130 человек. Болезнь унесла жизни 318 жителей округа.

На данный момент в ХМАО продолжают лечение от коронавируса 4 777 человек. За неделю выросло число пациентов, находящихся в тяжелом состоянии (со 145 до 161 человека), и подключенных к ИВЛ (со 108 до 117 человек). Коэффициент распространения инфекции –1,00. Наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию – 91,99 процента.