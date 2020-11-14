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​Югорчане чаще всего жалуются в Роспотребнадзор на шум

Более 60 процентов жалоб от жителей Югры поступает на акустический дискомфорт

​Югорчане чаще всего жалуются в Роспотребнадзор на шум
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Среди жалоб югорчан в Роспотребнадзор преобладают жалобы на шум — 60 процентов.

«Основными из них являются жалобы жителей, проживающих на 1-х и 2-х этажах жилых домов, на акустический дискомфорт от систем вентиляции и холодильного оборудования предприятий сферы обслуживания, торговли, общественного питания (встроенных или пристроенных к жилым домам), сообщается на сайте окружного Роспотребнадзора. — На шум от звуковоспроизводящей и звукоусиливающей аппаратуры, шум и вибрацию при работе отопительного оборудования и лифтов в жилых домах, шум от автомобильного, железнодорожного и авиационного транспорта, на шум от строительных площадок»,

Ведомство отмечает, что за девять месяцев этого года его специалистами в Югре было проведено 338 замеров шума в жилых помещениях, и только в 5,3 процентах случаев было выявлено превышение допустимых нормативов.


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Сегодня в 18:19, просмотров: 189, комментариев: 0
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