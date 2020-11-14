Более 60 процентов жалоб от жителей Югры поступает на акустический дискомфорт

Среди жалоб югорчан в Роспотребнадзор преобладают жалобы на шум — 60 процентов.

«Основными из них являются жалобы жителей, проживающих на 1-х и 2-х этажах жилых домов, на акустический дискомфорт от систем вентиляции и холодильного оборудования предприятий сферы обслуживания, торговли, общественного питания (встроенных или пристроенных к жилым домам), — сообщается на сайте окружного Роспотребнадзора. — На шум от звуковоспроизводящей и звукоусиливающей аппаратуры, шум и вибрацию при работе отопительного оборудования и лифтов в жилых домах, шум от автомобильного, железнодорожного и авиационного транспорта, на шум от строительных площадок»,

Ведомство отмечает, что за девять месяцев этого года его специалистами в Югре было проведено 338 замеров шума в жилых помещениях, и только в 5,3 процентах случаев было выявлено превышение допустимых нормативов.