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​ОНФ предлагает пройти опрос югорчанам, переболевшим COVID-19

Общероссийский народный фронт просит рассказать свои истории лечения больных коронавирусом

​ОНФ предлагает пройти опрос югорчанам, переболевшим COVID-19
2024spb.ru

Жителей Югры, переболевших или болеющих коронавирусом просят пройти опрос, для того, чтобы определить наиболее проблемные месте в системе организации помощи больным COVID-19.

«14-15 ноября ОНФ проводит опрос жителей с целью определения наиболее проблемных мест в системе организации помощи больным, зараженным коронавирусной инфекцией, — сообщается в группе ОНФ в Югре. — Если Вы, будучи заболевшим, столкнулись с какой-либо проблемой, просьба максимально подробно описать, где и что случилось. Возможно, именно ваша история поможет изменить ситуацию к лучшему».

Опрос можно пройти тут.


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14 ноября в 12:32, просмотров: 1730, комментариев: 0
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