Общероссийский народный фронт просит рассказать свои истории лечения больных коронавирусом

Жителей Югры, переболевших или болеющих коронавирусом просят пройти опрос, для того, чтобы определить наиболее проблемные месте в системе организации помощи больным COVID-19.

«14-15 ноября ОНФ проводит опрос жителей с целью определения наиболее проблемных мест в системе организации помощи больным, зараженным коронавирусной инфекцией, — сообщается в группе ОНФ в Югре. — Если Вы, будучи заболевшим, столкнулись с какой-либо проблемой, просьба максимально подробно описать, где и что случилось. Возможно, именно ваша история поможет изменить ситуацию к лучшему».

Опрос можно пройти тут.