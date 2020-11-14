Новый музейный комплекс откроют в Когалыме

В Югре компания «Лукойл» продолжает развивать Когалым. В скором времени в городе появится музейный комплекс, в состав которого войдут филиал государственного Русского музея, музей нумизматики, музей нефти и музей самоваров, планетарий.

«Также запланировано строительство музыкальной школы, сада тропических растений «Яранга» с региональным этнографическим музеем, реконструкция спортивно-культурного комплекса «Галактика» и создание одноименного парка, а также возведение жилых комплексов в городе», — сообщается на сайте правительства Югры.

Напомним, ранее в Когалыме открылся первый за пределами Москвы филиал государственного академического Малого театра (ГАМТ) и культурно-выставочный центр Русского музея.