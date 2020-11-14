От COVID-19 в Югре скончались 313 человек

В Югре за минувшие сутки умерло семь человек, зараженных коронавирусом. Таким образом, с начала пандемии и на 14 ноября в округе от этой инфекции скончалось 313 заболевших.

По данным местного оперативного штаба, состояние 157 пациентов тяжелое, 116 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Под наблюдением (в том числе самоизоляции) находятся 13 844 человека, сняты с наблюдения – 92 488. За весь период пандемии от COVID-19 излечилось 26 022 югорчанина

Всего же на сегодня в Югре зарегистрировано и лабораторно подтверждено 31 047 случаев новой коронавирусной инфекции (205 — за последние сутки).