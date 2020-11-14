Число заражений коронавирусом в Югре перевалило 31 000

В Югре за минувшие сутки у 205 человек из 22 муниципалитетов подтвердился коронавирус:

Сургут – 42; Ханты-Мансийск – 34; Нижневартовск -11; Нягань – 11; Радужный – 11; Нефтеюганск – 10; Советский район – 9; Лангепас – 8; Мегион – 8; Нижневартовский район – 7; Покачи – 6; Нефтеюганский район – 6; Сургутский район – 6; Когалым – 5; Пыть-Ях – 5; Кондинский район – 5; Урай – 4; Югорск – 4; Октябрьский район – 4; Белоярский район – 3; Березовский район – 3; Ханты-Мансийский район – 3.

Всего же на 14 ноября в Югре зарегистрировано и лабораторно подтверждено 31 047 случаев новой коронавирусной инфекции.

«Под наблюдением (в том числе самоизоляции) находятся 13 844 человека, сняты с наблюдения – 92 488. Состояние 157 пациентов тяжелое, 116 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 313 человек. За сутки излечились 228 человек, за весь период пандемии – 26 022 югорчанина», — передает оперштаб.