Число заражений коронавирусом в Югре перевалило 31 000

В Югре за минувшие сутки у 205 человек из 22 муниципалитетов подтвердился коронавирус:
- Сургут – 42;
- Ханты-Мансийск – 34;
- Нижневартовск -11;
- Нягань – 11;
- Радужный – 11;
- Нефтеюганск – 10;
- Советский район – 9;
- Лангепас – 8;
- Мегион – 8;
- Нижневартовский район – 7;
- Покачи – 6;
- Нефтеюганский район – 6;
- Сургутский район – 6;
- Когалым – 5;
- Пыть-Ях – 5;
- Кондинский район – 5;
- Урай – 4;
- Югорск – 4;
- Октябрьский район – 4;
- Белоярский район – 3;
- Березовский район – 3;
- Ханты-Мансийский район – 3.
Всего же на 14 ноября в Югре зарегистрировано и лабораторно подтверждено 31 047 случаев новой коронавирусной инфекции.
«Под наблюдением (в том числе самоизоляции) находятся 13 844 человека, сняты с наблюдения – 92 488. Состояние 157 пациентов тяжелое, 116 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 313 человек. За сутки излечились 228 человек, за весь период пандемии – 26 022 югорчанина», — передает оперштаб.