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​За 42 спиленные сосны югорчанин может попасть за решетку на три года

Житель Пырь-Яха продал деревья, нанеся ущерб государству

​За 42 спиленные сосны югорчанин может попасть за решетку на три года
bnkomi.ru

В Югре житель поселка Пырь-Ях Ханты-Мансийского района за 42 спиленные сосны может попасть за решетку.

Без разрешения 46-летний мужчина вырубил деревья на территории Нялинского урочища. Их он продал, а деньги потратил на личные нужды. Своими действиями югорчанин нанес ущерб государству в 81 тысячу рублей.

«Фигуранту может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения подписка о невыезде и надлежащем поведении», — пишут полицейские.


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Сегодня в 10:26, просмотров: 315, комментариев: 0
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