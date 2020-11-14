Житель Пырь-Яха продал деревья, нанеся ущерб государству

В Югре житель поселка Пырь-Ях Ханты-Мансийского района за 42 спиленные сосны может попасть за решетку.

Без разрешения 46-летний мужчина вырубил деревья на территории Нялинского урочища. Их он продал, а деньги потратил на личные нужды. Своими действиями югорчанин нанес ущерб государству в 81 тысячу рублей.

«Фигуранту может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения — подписка о невыезде и надлежащем поведении», — пишут полицейские.