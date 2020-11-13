Разбогатеть не получилось: югорчанин перевел лжеброкерам 4,5 миллиона рублей

В Когалыме возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершенном в отношении 40-летнего местного жителя. Мужчина так сильно хотел разбогатеть, что взял в кредит пять миллионов рублей. Большая часть этих денег стала добычей злоумышленников. При этом потерпевший утверждает, что знал о схеме обмана, жертвой которого стал, но потерял бдительность.

«По словам потерпевшего, в сентябре на просторах Интернета он наткнулся на рекламу компании DNB Invest Group в Интернете, зашел на официальный сайт и отправил заявку. Позже с ним связался консультант, рассказал, что для получения заработка необходимо скачать приложение и зарегистрироваться в нем. Югорчанин внес свой первый платеж в размере 14 тысяч рублей. Затем он перечислял большие суммы», – рассказали о том, как развивалось дело в пресс-службе полиции города.

Лже-консультанты, почуяв добычу, торопили мужчину, обнадеживали его выгодными сделками. Югорчанин подал в различные банки заявки на получение кредита. Вскоре на его счета поступило порядка 5 миллионов рублей, которые он частично «запустил» в дело.

Но когда новоявленный брокер решил вывести прибыль, оказалось, что ему надо оплатить бонусы, а затем и налог в размере полумиллиона.

«Югорчанин стал анализировать и контролировать действия мошенников. Оказалось, что при совершении транзакций, мнимый представитель брокерской компании имел доступ к мобильному устройству потерпевшего. Заявитель заметил, что его денежные средства вносят в личный кабинет, а потом выводят. А звонившие, которые утверждали, что их офис расположен на территории Москвы, были по IP адресу зарегистрированы заграницей. Позже выяснилось, что в течение месяца в общей сложности югорчанин вложил в компанию порядка 4,5 миллионов рублей», – добавили в ведомстве.

Сейчас сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание причастных лиц.