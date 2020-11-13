В Югре еще один мэр заболел коронавирусом

63-летний глава Лянтора Сергей Махиня госпитализирован с коронавирусом. Об этом со ссылкой на администрацию города сообщает ряд региональных СМИ. Состояние главы удовлетворительное. Его обязанности исполняет заместитель Людмила Зеленская, уточняет Znak.com.

В пресс-службе администрации Лянтора информацию о болезни главы города подтверждать отказались. «Нас удивляет, что вы задаете такие вопросы. Это медицинская тайна, законодательство запрещает нам ее разглашать», – заявил представитель администрации в телефонном разговоре с корреспондентом siapress.ru.

Ранее коронавирусом переболели глава Югры Наталья Комарова, главы Сургута и Нефтеюганска Вадим Шувалов и Сергей Дегтярев. На прошлой неделе о положительном тесте на COVID-19 сообщил мэр города Покачи Владимир Степура. Стоит отметить, что все окружные чиновники самостоятельно или через пресс-службы сообщали о своем диагнозе и призывали подписчиков в соцсетях внимательнее относиться к здоровью. Вадим Шувалов информировал горожан о течение болезни и делился впечатлением об оказании медицинской помощи в городе.

В Югре по данным на 13 ноября выявлено 30 842 случая новой коронавирусной инфекции. За сутки заразился 201 человек, в том числе восемь в Сургутском районе.