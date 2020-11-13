Сборная параспортсменов Югры выиграла серебро на всероссийских соревнованиях

Параспортсмены Югры заняли второе место на Кубке России по волейболу, который проходил в Московской области с 6 по 12 ноября. Окружной команде пришлось бороться с Новосибирском, Калужской и столичной областей.

«Очень порадовали молодые, начинающие члены нашей команды. Им представился отличный шанс продемонстрировать свои навыки. Молодежь показала интересную игру, хорошую технику, они бились, что называется, до последнего. Ребята получили хороший игровой и соревновательный опыт», – подчеркнул тренер сборной команды Югры Станислав Руденко.

По итогам соревнований, окружные спортсмены уступили только Новосибирску. Бронза досталась волейболистам из Московской области.