16+
Логотип Сиапресс
USD  77,1148   EUR  90,8104  

Новости

Больше новостей
Новогодние каникулы в 2021 году следует...
Комментировать
0
Считаете ли вы поступок футболиста Артема Дзюбы постыдным?
Комментировать
0
Полпредство для Владимира Якушева...
Комментировать
0
Больше опросов

Волейболисты Югры заняли второе место на Кубке России

Сборная параспортсменов Югры выиграла серебро на всероссийских соревнованиях

Волейболисты Югры заняли второе место на Кубке России
фото: Центр Адаптивного спорта

Параспортсмены Югры заняли второе место на Кубке России по волейболу, который проходил в Московской области с 6 по 12 ноября. Окружной команде пришлось бороться с Новосибирском, Калужской и столичной областей.

«Очень порадовали молодые, начинающие члены нашей команды. Им представился отличный шанс продемонстрировать свои навыки. Молодежь показала интересную игру, хорошую технику, они бились, что называется, до последнего. Ребята получили хороший игровой и соревновательный опыт», – подчеркнул тренер сборной команды Югры Станислав Руденко.

По итогам соревнований, окружные спортсмены уступили только Новосибирску. Бронза досталась волейболистам из Московской области.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 10:12, просмотров: 184, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Батарейка не сядет! 1345
  2. Вартовчанка отправится в тюрьму из-за сообщения о ложном минировании 1310
  3. О нулевом ковидном пациенте-газовике и борьбе за здоровье сургутян. Денис Синенко // ONLINE 1243
  4. ​Полпред Якушев готов подключиться к решению вопроса со строительством второго моста через Обь 1018
  5. Югра вошла в топ-10 регионов с эффективными мерами борьбы против COVID-19 1017
  6. Владимир Якушев на новом посту видит себя помощником региональных властей 986
  7. Налог на доходы богатых станет больше 931
  8. ​Из-за пандемии COVID-19 югорчане стали чаще жаловаться в Роспотребнадзор 867
  9. ​Близкий к Кремлю аналитический центр назвал ключевые успехи Югры в сложный коронавирусный год 773
  10. ​Культура Югры за год освоилась в онлайне, но не забывает строить новую инфраструктуру 644
  1. ​В Югре разыскивают маму и ребёнка, недоехавших до Нижневартовска 32311
  2. ​В Нижневартовске сумасшедший ВАЗ перевернулся и снес светофор 11223
  3. ​На трассе под Нефтеюганском столкнулись три автомобиля, есть пострадавшие 9137
  4. ​Третий день не выходит на связь: в Сургутском районе разыскивают 15-летнюю девушку 8877
  5. Как выглядит самая дорогая однушка, продающаяся в Сургуте // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 7521
  6. Он видит тайное… 6347
  7. ​Плохо кончил 5954
  8. В 25 школах Сургута из 37 вводится дистант 5949
  9. ​Марат Гараев ушел из «Газпром переработки» 5409
  10. ​В Сургуте произошла массовая автоавария 5020
  1. Самолет, летевший в Сургут, экстренно сел в Ханты-Мансийске 40415
  2. ​В Югре разыскивают маму и ребёнка, недоехавших до Нижневартовска 32311
  3. ​Дорого-богато: как выглядит самый дорогой дом, продающийся в Сургуте // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 23163
  4. В Сургуте потерялась женщина, состоящая на учете в ПНД // ОРИЕНТИРОВКА 19738
  5. Автомобиль съехал в озеро под Нижневартовском: один человек погиб 15476
  6. ​Антон Кульш будет похоронен в Белоруссии 13470
  7. ​Очередной югорчанин наказан за пост в Сети 12799
  8. Ситуация по ВИЧ в Нижневартовске остается напряженной 11848
  9. Сургутский доктор продавал место в очереди к себе на прием 11535
  10. ​В Нижневартовске сумасшедший ВАЗ перевернулся и снес светофор 11223

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2020.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика