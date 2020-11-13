В Югре число умерших из-за коронавируса перевалило за 300

Пять югорчан, проходивших лечение от коронавируса, не смогли победить болезнь. Таким образом, за весь период пандемии 306 пациентов умерли. Об этом сообщает местный оперативный штаб.

Напомним, что за день в регионе выявили 201 новый случай инфицирования. Состояние 152 пациентов тяжелое, 117 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки излечились 192 человека, за весь период пандемии – 25 794 югорчанина.

Больше всего заболевших прибавилось в Сургуте, Ханты-Мансийске и Нижневартовске. Меньше всего – в Лангепасе и Ханты-Мансийском районе.