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Накануне 201 югорчанин заразился COVID-19

Число зараженных за весь период пандемии жителей Югры скоро перевалит за 31 тысячу

Накануне 201 югорчанин заразился COVID-19
фото: siapress.ru

В Югре за сутки выявили 201 случай заболевания коронавирусом. Всего за всю пандемию в округе 30 842 жителя оказались заражены. Об этом сообщает оперативный штаб.

Новые пациенты появились в 21 муниципалитете региона:

  • Сургут – 39;
  • Ханты-Мансийск – 24;
  • Нижневартовск – 18;
  • Нефтеюганск – 12;
  • Нягань – 10;
  • Советский район – 9;
  • Сургутский район – 8;
  • Югорск – 8;
  • Пыть-Ях – 8;
  • Радужный – 7;
  • Нефтеюганский район – 7;
  • Нижневартовский район – 7;
  • Октябрьский район – 6;
  • Когалым – 6;
  • Кондинский район – 6;
  • Урай – 6;
  • Мегион – 6;
  • Покачи – 4;
  • Березовский район – 4;
  • Лангепас – 3;
  • Ханты-Мансийский район – 3.

«На момент выявления у 79 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 112 зафиксирована пневмония, у 10 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 168 случаях. По 33 контакты уточняются. Состояние 152 пациентов тяжелое, 117 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – рассказали в оперштабе Югры.


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Сегодня в 09:47, просмотров: 249, комментариев: 0
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