Число зараженных за весь период пандемии жителей Югры скоро перевалит за 31 тысячу

В Югре за сутки выявили 201 случай заболевания коронавирусом. Всего за всю пандемию в округе 30 842 жителя оказались заражены. Об этом сообщает оперативный штаб.

Новые пациенты появились в 21 муниципалитете региона:

Сургут – 39;

Ханты-Мансийск – 24;

Нижневартовск – 18;

Нефтеюганск – 12;

Нягань – 10;

Советский район – 9;

Сургутский район – 8;

Югорск – 8;

Пыть-Ях – 8;

Радужный – 7;

Нефтеюганский район – 7;

Нижневартовский район – 7;

Октябрьский район – 6;

Когалым – 6;

Кондинский район – 6;

Урай – 6;

Мегион – 6;

Покачи – 4;

Березовский район – 4;

Лангепас – 3;

Ханты-Мансийский район – 3.

«На момент выявления у 79 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 112 зафиксирована пневмония, у 10 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 168 случаях. По 33 контакты уточняются. Состояние 152 пациентов тяжелое, 117 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – рассказали в оперштабе Югры.