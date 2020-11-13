Число зараженных за весь период пандемии жителей Югры скоро перевалит за 31 тысячу

В Югре за сутки выявили 201 случай заболевания коронавирусом. Всего за всю пандемию в округе 30 842 жителя оказались заражены. Об этом сообщает оперативный штаб.
Новые пациенты появились в 21 муниципалитете региона:
- Сургут – 39;
- Ханты-Мансийск – 24;
- Нижневартовск – 18;
- Нефтеюганск – 12;
- Нягань – 10;
- Советский район – 9;
- Сургутский район – 8;
- Югорск – 8;
- Пыть-Ях – 8;
- Радужный – 7;
- Нефтеюганский район – 7;
- Нижневартовский район – 7;
- Октябрьский район – 6;
- Когалым – 6;
- Кондинский район – 6;
- Урай – 6;
- Мегион – 6;
- Покачи – 4;
- Березовский район – 4;
- Лангепас – 3;
- Ханты-Мансийский район – 3.
«На момент выявления у 79 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 112 зафиксирована пневмония, у 10 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 168 случаях. По 33 контакты уточняются. Состояние 152 пациентов тяжелое, 117 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – рассказали в оперштабе Югры.