16+
Логотип Сиапресс
USD  77,1148   EUR  90,8104  

Новости

Больше новостей
Новогодние каникулы в 2021 году следует...
Комментировать
0
Считаете ли вы поступок футболиста Артема Дзюбы постыдным?
Комментировать
0
Полпредство для Владимира Якушева...
Комментировать
0
Больше опросов

​Культура Югры за год освоилась в онлайне, но не забывает строить новую инфраструктуру

Из почти шести тысяч культурных мероприятий в этом году в Югре почти четыре тысячи прошли в онлайне

​Культура Югры за год освоилась в онлайне, но не забывает строить новую инфраструктуру
Фото rusmuseumvrm.ru

Коронавирусный год многих вынудил перейти в онлайн, и культурная сфера в Югре справилась с этим перемещением отлично. Об этом рассказал директор профильного департамента Артур Латыпов в ходе итоговой пресс-конференции. «В 2020 году в связи с пандемии коронавируса культурное пространство перешло в онлайн-формат работы. Мы провели более 5,7 тысяч мероприятий, в том числе 3,8 тысяч – дистанционно. Количество онлайн-просмотров составило более 3 миллионов», – такими внушительными цифрами чиновник поделился с аудиторией.

Югра смогли влиться в международный проект «Интермузей-2020», к которому подключились около 400 музей планеты, и семь из них – из нашего региона. Особое событие, связанное с этой сферой – открытие в Когалыме культурно-выставочного центра Русского музея, строительство которого поддержало предприятие «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь». Теперь Югра – одна из пяти точек на карте регионов России, где есть выставочный зал этого крупного музея. К 2023 году планируется открыть полноценный филиал Русского музея в Когалыме.

Учреждения Югры боролись и побеждали в конкурсах на получение различных федеральных грантов и бюджетных субсидий по нацпроекту «Культура». «В планах на 2021 год – достижение плановых показателей региональных проектов «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура», модернизация 15 муниципальных детских школ искусств», – рассказал Латыпов.

В эти дни в Югре проходит масштабная серия итоговых пресс-конференций по разным отраслям деятельности правительства региона, а вскоре с итоговым докладом перед думой автономного округа и югорчанами выступит губернатор Наталья Комарова.


нравится (0) не нравится (0)
12 ноября в 22:18, просмотров: 172, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. «Есть время, чтобы погоревать, — но это не должно быть больше двух недель, потому что у ребенка с СМА нет столько времени…» 1297
  2. ​Батарейка не сядет! 1082
  3. ​В Нижневартовске Toyota сгорела после проведенного технического обслуживания 845
  4. На сургутском портале для жалоб появилась отдельная категория для вопросов о COVID-19 742
  5. Вартовчанка отправится в тюрьму из-за сообщения о ложном минировании 732
  6. ​В Югре выросло количество вакансий и замедлился рост числа безработных 714
  7. За минувший день в Югре выявлено 199 новых случаев заболевания коронавирусом 706
  8. Только за эту неделю 139 югорчан было наказано за неправильную перевозку детей 682
  9. ​В Ханты-Мансийске детсады начали работать круглосуточно 675
  10. За день умерло шесть югорчан, проходивших лечение от COVID-19 665
  1. ​В Югре разыскивают маму и ребёнка, недоехавших до Нижневартовска 32123
  2. ​В Нижневартовске сумасшедший ВАЗ перевернулся и снес светофор 11059
  3. ​Третий день не выходит на связь: в Сургутском районе разыскивают 15-летнюю девушку 8813
  4. ​На трассе под Нефтеюганском столкнулись три автомобиля, есть пострадавшие 8521
  5. Как выглядит самая дорогая однушка, продающаяся в Сургуте // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 7448
  6. Вартовчанин из ревности убил мужчину, а его собутыльники вынесли тело в подъезд 6749
  7. Он видит тайное… 6332
  8. В 25 школах Сургута из 37 вводится дистант 5899
  9. ​Плохо кончил 5862
  10. ​Марат Гараев ушел из «Газпром переработки» 5341
  1. Самолет, летевший в Сургут, экстренно сел в Ханты-Мансийске 40395
  2. ​В Югре разыскивают маму и ребёнка, недоехавших до Нижневартовска 32123
  3. ​Дорого-богато: как выглядит самый дорогой дом, продающийся в Сургуте // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 23149
  4. В Сургуте потерялась женщина, состоящая на учете в ПНД // ОРИЕНТИРОВКА 19732
  5. Автомобиль съехал в озеро под Нижневартовском: один человек погиб 15460
  6. ​Антон Кульш будет похоронен в Белоруссии 13445
  7. ​Очередной югорчанин наказан за пост в Сети 12644
  8. Ситуация по ВИЧ в Нижневартовске остается напряженной 11819
  9. Сургутский доктор продавал место в очереди к себе на прием 11501
  10. ​«Люди мучаются по 6-9 часов»: приемное отделение СОКБ изнутри увидела сургутянка 11112

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2020.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика