Из почти шести тысяч культурных мероприятий в этом году в Югре почти четыре тысячи прошли в онлайне

Коронавирусный год многих вынудил перейти в онлайн, и культурная сфера в Югре справилась с этим перемещением отлично. Об этом рассказал директор профильного департамента Артур Латыпов в ходе итоговой пресс-конференции. «В 2020 году в связи с пандемии коронавируса культурное пространство перешло в онлайн-формат работы. Мы провели более 5,7 тысяч мероприятий, в том числе 3,8 тысяч – дистанционно. Количество онлайн-просмотров составило более 3 миллионов», – такими внушительными цифрами чиновник поделился с аудиторией.

Югра смогли влиться в международный проект «Интермузей-2020», к которому подключились около 400 музей планеты, и семь из них – из нашего региона. Особое событие, связанное с этой сферой – открытие в Когалыме культурно-выставочного центра Русского музея, строительство которого поддержало предприятие «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь». Теперь Югра – одна из пяти точек на карте регионов России, где есть выставочный зал этого крупного музея. К 2023 году планируется открыть полноценный филиал Русского музея в Когалыме.

Учреждения Югры боролись и побеждали в конкурсах на получение различных федеральных грантов и бюджетных субсидий по нацпроекту «Культура». «В планах на 2021 год – достижение плановых показателей региональных проектов «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура», модернизация 15 муниципальных детских школ искусств», – рассказал Латыпов.

В эти дни в Югре проходит масштабная серия итоговых пресс-конференций по разным отраслям деятельности правительства региона, а вскоре с итоговым докладом перед думой автономного округа и югорчанами выступит губернатор Наталья Комарова.