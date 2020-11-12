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​Близкий к Кремлю аналитический центр назвал ключевые успехи Югры в сложный коронавирусный год

Югре удалось удержать от провала нефтяную отрасль и улучшить демографическую ситуацию

​Близкий к Кремлю аналитический центр назвал ключевые успехи Югры в сложный коронавирусный год
Фото admhmao.ru

Руководству Югры удалось удержать в стабильном состоянии ключевые показатели развития – и это в условиях сложных коронавирусных условий. К таким выводам пришло Агентство политических и экономических коммуникаций, аналитикой которого регулярно пользуются в администрации президента.

Одним из важных достижений команды Натальи Комаровой является удержание ситуации в нефтяной отрасли. «Несмотря на ограничительные меры, объемы добычи нефти сохранились на уровне 2019 года. При этом по сравнению с прошлым годом увеличилось производство нефтепродуктов», – указывают глава АПЭК Дмитрий Орлов.

Это было достигнуто благодаря выделению системообразующих предприятий, куда вошли нефтяники, и выделение для них особого режима курирования со стороны правительства Югры. В итоге все негативные факторы, которые давили на сырьевиков, оперативно отрабатывались, и провала в отрасли не случилось.

Аналитики отметили успехи Югры в демографической политике (и нацпроекте «Демография») – во всех муниципалитетах зафиксирован естественный прирост населения, что в период коронавируса получилось далеко не у всех в стране. Так, автономный округ занял шестое место в России по коэффициенту естественного прироста и десятое – по коэффициенту рождаемости. В АПЭК считают, что этому способствует уверенность югорчан в инфраструктурной обеспеченности детства – например, доступность дошкольного образования для детей от полутора до трех лет выросло с 75 до 98 процентов.

Важно и то, что Югра успевает решать и ту проблему, на которую губернатору Наталье Комаровой указывал президент – расселение аварийного жилья. За год из разваливающихся домов переехали 5 тысяч человек, 80 тысяч квадратов аварийного жилья будут снесены.

«Отчет губернатора Югры Натальи Комаровой о результатах деятельности окружного правительства в 2020 году демонстрирует: несмотря на распространение коронавирусной инфекции и введенные ограничения, автономный округ способен следовать выбранным ориентирам и обеспечивать стабильность развития», – считает Дмитрий Орлов.

Напомним, что отчет губернатора Югры о работе в этом году был утвержден правительством, и сейчас проходит серия итоговых пресс-конференций разных ведомств, а немногим позже Наталья Комарова выступит с большим отчетом перед депутатами думы округа и всеми жителями региона.


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Сегодня в 20:04, просмотров: 213, комментариев: 0
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