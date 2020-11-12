Количество обращений по защите прав потребителей в ХМАО выросло на 57 процентов

В Югре за девять месяцев 2020 года в окружное управление Роспотребнадзора поступило 4 282 обращения, 3 026 из них касались защиты прав потребителей. По сравнению с таким же периодом прошлого года количество жалоб увеличилось на 57 процентов.

На нарушения в сфере торговли поступило 760 (25%) жалоб, в сфере услуг – 2 266 (74,9%). Большинство обратившихся хотели вернуть деньги за авиабилеты и туристические путевки, которыми не смогли воспользоваться из-за обстоятельств, связанных с пандемией коронавируса.

«Управлением в пределах полномочий принимались различные меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов граждан. В 86,7 процента случаях заявителям даны необходимые разъяснения, в том числе и о принятых в отношении хозяйствующих субъектов административных мерах воздействия; 13,3 процента обращений направлено на рассмотрение в другие государственные органы, органы местного самоуправления в соответствии с их компетенцией. В 74 случаях по фактам, изложенных в обращениях граждан выданы предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований», – рассказали в пресс-службе ведомства.

Кроме того, территориальные отделы Роспотребнадзора проведено 107 внеплановых проверок по вопросам защиты прав потребителей, в том числе в результате рассмотрения письменных обращений. Вынесено 268 постановлений о назначении административного наказания в отношении субъектов предпринимательской деятельности, из которых 68 в виде предупреждения. Общая сумма наложенных штрафов составила 2037,5 тысячи рублей, из которых 78,4 процента взыскано.