ХМАО оказался на третьем месте в рейтинге среди регионов с эффектной политикой против заболеваемости COVID-19

Югра вошла в топ-10 регионов с наиболее эффективной политикой против распространения коронавируса по данным Агентства политических и экономических коммуникаций с 4 по 11 ноября. ХМАО занял третье место, уступив Москве и Тюменской области. Отмечается, что учитывались те меры, которые ввели или вернули на фоне резкого обострения эпидемиологической ситуации.
Тем не менее, на сегодняшний день рейтинг выглядит так:
- Москва;
- Тюменская область;
- ХМАО;
- Санкт-Петербург;
- Томская область;
- ЯНАО;
- Республика Мордовия;
- Кемеровская область;
- Новосибирская область;
- Калининградская область.
Напомним, что в округе действительно постепенно вводятся новые ограничительные меры. Так, часть школьников вновь ушла на дистант, отменены выездные регистрации брака и детям до 14 запрещено находиться в общественных местах без сопровождения родителей.
В том что не подготовились толком и все в спешном порядке решаем, по мере необходимости?!
То что учителей бросили, продолжив очное обучение?
И нагрузив по полной отчетной нагрузкой, спешно переведя но новую обучающею платформу. Не обучив при этом?!
В это эффективность? Или в чем?