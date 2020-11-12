ХМАО оказался на третьем месте в рейтинге среди регионов с эффектной политикой против заболеваемости COVID-19

Югра вошла в топ-10 регионов с наиболее эффективной политикой против распространения коронавируса по данным Агентства политических и экономических коммуникаций с 4 по 11 ноября. ХМАО занял третье место, уступив Москве и Тюменской области. Отмечается, что учитывались те меры, которые ввели или вернули на фоне резкого обострения эпидемиологической ситуации.

Тем не менее, на сегодняшний день рейтинг выглядит так:

Москва; Тюменская область; ХМАО; Санкт-Петербург; Томская область; ЯНАО; Республика Мордовия; Кемеровская область; Новосибирская область; Калининградская область.

Напомним, что в округе действительно постепенно вводятся новые ограничительные меры. Так, часть школьников вновь ушла на дистант, отменены выездные регистрации брака и детям до 14 запрещено находиться в общественных местах без сопровождения родителей.