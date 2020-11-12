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За день умерло шесть югорчан, проходивших лечение от COVID-19

Число умерших из-за коронавируса в Югре достигло 301

За день умерло шесть югорчан, проходивших лечение от COVID-19
фото: siapress.ru

Шесть жителей Югры скончались накануне из-за коронавируса. Таким образом, всего за пандемию умер 301 пациент, проходивший лечение от этой болезни. Об этом сообщает местный оперативный штаб.

Напомним, что за день 199 югорчан были заражены. Состояние 159 пациентов тяжелое, 120 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки излечились 160 человек, за весь период пандемии – 25 602 пациентов.

Больше всего больных зарегистрировано в Сургуте, Ханты-Мансийске и Нижневартовске. Меньше всего – в Югорске.


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Сегодня в 11:15, просмотров: 320, комментариев: 0
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