Накануне COVID-19 выявили у 199 жителей Югры

В Югре за минувший день выявили 199 новых случаев заболевания COVID-19. Таким образом, за весь период пандемии в регионе диагноз подтвердился у 30 641 человек. Информацию об этом предоставил оперативный штаб.
Территориально случаи распределились так:
- Сургут – 33;
- Ханты-Мансийск – 23;
- Нижневартовск – 21;
- Нефтеюганск – 13;
- Урай – 10
- Нягань – 9;
- Нефтеюганский район – 9;
- Пыть-Ях – 8;
- Советский район – 8;
- Сургутский район – 7;
- Когалым – 7;
- Покачи – 7;
- Радужный – 5;
- Мегион – 5;
- Нижневартовский район – 5;
- Лангепас – 5:
- Березовский района – 5;
- Белоярский район – 4;
- Кондинский район – 4;
- Ханты-Мансийский район – 4;
- Октябрьский район – 4;
- Югорск – 3.
«На момент выявления у 104 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 86 зафиксирована пневмония, у 9 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 163 случаях. По 36 контакты уточняются. Состояние 159 пациентов тяжелое, 120 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – рассказали в пресс-службе оперативного штаба Югры.