Накануне COVID-19 выявили у 199 жителей Югры

В Югре за минувший день выявили 199 новых случаев заболевания COVID-19. Таким образом, за весь период пандемии в регионе диагноз подтвердился у 30 641 человек. Информацию об этом предоставил оперативный штаб.

Территориально случаи распределились так:

Сургут – 33;

Ханты-Мансийск – 23;

Нижневартовск – 21;

Нефтеюганск – 13;

Урай – 10

Нягань – 9;

Нефтеюганский район – 9;

Пыть-Ях – 8;

Советский район – 8;

Сургутский район – 7;

Когалым – 7;

Покачи – 7;

Радужный – 5;

Мегион – 5;

Нижневартовский район – 5;

Лангепас – 5:

Березовский района – 5;

Белоярский район – 4;

Кондинский район – 4;

Ханты-Мансийский район – 4;

Октябрьский район – 4;

Югорск – 3.

«На момент выявления у 104 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 86 зафиксирована пневмония, у 9 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 163 случаях. По 36 контакты уточняются. Состояние 159 пациентов тяжелое, 120 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – рассказали в пресс-службе оперативного штаба Югры.