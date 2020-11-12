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Только за прошедшую неделю 139 югорчан было наказано за неправильную перевозку детей

В Югре более 100 водителей за текущую неделю были привлечены к ответственности за нарушения в перевозке детей

Только за прошедшую неделю 139 югорчан было наказано за неправильную перевозку детей

Только за текущую неделю 139 югорских автолюбителей было привлечено к ответственности за неправильную перевозку ребенка. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГИБДД.

«10 ноября 2020 года наблюдалось наибольшее количество подобных нарушений – всего зафиксировано 99. 9 ноября – 22 случая, 11 числа – 18. Также среди самых частых правонарушений на этой неделе можно увидеть выезд на встречную полосу (на сегодняшний день 56 случаев) и вождение в пьяном виде (22 случая)», – рассказали представители ведомства.

Напомним, что в округе не редки случаи, когда дети становятся жертвами ДТП. Так, ранее в районе Сургута автоледи врезалась в опору электропровода. Пострадал ребенок, но более серьезных травм удалось избежать только благодаря детскому креслу.


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Сегодня в 10:37, просмотров: 32, комментариев: 0
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