В Югре более 100 водителей за текущую неделю были привлечены к ответственности за нарушения в перевозке детей

Только за текущую неделю 139 югорских автолюбителей было привлечено к ответственности за неправильную перевозку ребенка. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГИБДД.

«10 ноября 2020 года наблюдалось наибольшее количество подобных нарушений – всего зафиксировано 99. 9 ноября – 22 случая, 11 числа – 18. Также среди самых частых правонарушений на этой неделе можно увидеть выезд на встречную полосу (на сегодняшний день 56 случаев) и вождение в пьяном виде (22 случая)», – рассказали представители ведомства.

Напомним, что в округе не редки случаи, когда дети становятся жертвами ДТП. Так, ранее в районе Сургута автоледи врезалась в опору электропровода. Пострадал ребенок, но более серьезных травм удалось избежать только благодаря детскому креслу.