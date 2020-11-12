В октябре на рынке труда ХМАО стало больше вакансий. Куда пойти работать

В Югре в октябре 2020 года зафиксирован рост количества вакансий. Их стало даже больше, чем в середине осени прошлого года. К таким выводам пришли эксперты сайта по поиску работы и сотрудников hh.ru, проанализировали ситуацию с трудоустройством в регионе.

«Количество открытых вакансий в октябре 2020 года выросло на шесть процентов по сравнению с сентябрем и на девять процентов по сравнению с октябрем прошлого года. Количество резюме увеличилось на три процента к сентябрю и на 13 процентов к прошлому году», – рассказали в пресс-службе HeadHunter Урал.

Исполняющий обязанности директора департамента труда и занятости населения Югры Валерий Беспояско также подтвердил, что с конца августа, после снятия ряда ковид-ограничений, количество вакансий выросло. По официальным данным, приостановился и рост числа зарегистрированных безработных – еженедельно на учет встают не боле тысячи человек, столько же находят работу. Общее количество безработных остается на уровне 29 тысяч человек, получателями пособий по безработице являются порядка 11 тысяч человек.

За период пандемии уровень безработицы в округе вырос более чем в семь раз – с четырех тысяч в начале года до 29 тысяч сегодня. Валерий Беспояско среди причин роста назвал не только ограничительные меры из-за коронавируса, которые повлияли на экономику страны, но и рост пособий по безработице: «Государство приняло ряд мер на поддержку безработных и существенно увеличило пособие по безработице, как минимальное с 2250 до более 6000, так и максимальное – до более 17 тысяч рублей. Плюс на каждого несовершеннолетнего ребенка выплачивалось по три тысячи рублей. С августа месяца рост количества безработных прекратился. В этот период завершились выплаты минимальных пособий и пособий на детей». Также он отметил, что порядка 40 процентов новых безработных этого года никогда не состояли на учете и никогда не работали: «Это вечные безработные».

В HeadHunter Урал отметили, что конкуренция среди соискателей ХМАО в октябре составила 6,6 резюме на вакансию: «Сложнее всего искать работу представителям сферы «Бухгалтерия» – на одну вакансию тут приходится 13,3 резюме, легче всего – представителям сфер «Инсталляция и сервис» (0,5), «Страхование» (0,7), «Автобизнес» (1,2)».

Также аналитики рассказали, в каких сферах вырос спрос на специалистов, а кому будет непросто трудоустроиться:

Ощутимо выросло количество вакансий в сферах «Автобизнес» (+35% в октябре по сравнению с сентябрем), «Инсталляция и сервис» (+34%) и «Маркетинг, реклама, PR» (+26%).

Заметно сократился спрос на специалистов из области «Спорт, фитнес, красота» (-34%), «Наука, образование» (-23%) и «Медицина, фармацевтика» (-22%).

По количеству открытых резюме наиболее заметную положительную динамику показали сферы «Закупки» (+19% по сравнению с сентябрем), «Автобизнес» (+12%) и «Инсталляция и сервис» (+11%), при этом сократилось количество резюме в сфере «Спорт, фитнес, красота» (-17%) и «Юристы» (-8%).

Чаще всего компании нанимали специалистов из профессиональных сфер «Продажи» (33% от общего числа вакансий в регионе), «Транспорт и логистика» и «Рабочий персонал» (по 12%), «Строительство, недвижимость» (10%) и «Производство» (8%).

Среди соискателей наиболее популярными оказались профессиональные сферы «Продажи» (11% от общего числа резюме в регионе), «Добыча сырья» (10%), а также «Бухгалтерия», «Административный персонал» и «Транспорт и логистика» (по 7%).