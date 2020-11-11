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​Югра наряду с Москвой возглавила федеральную повестку по развитию креативных индустрий

На федеральном форуме Югру отметили как одного из лидера в развитии креативных индустрий

​Югра наряду с Москвой возглавила федеральную повестку по развитию креативных индустрий
Фото admhmao.ru

Югра наряду с Москвой возглавляют федеральную повестку по развитию такой важной сферы, как креативные индустрии. «Отмечу, что первыми регионами, озаботившимися формированием соответствующего законодательства, стали Москва, Ханты-Мансийский автономный округ. Югра как раз находится впереди с точки зрения формирования соответствующего законодательства», – заявил первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко на форуме «Сильные идеи для нового времени», проходящем в эти дни в Москве.

Один из главных госуправленцев участвовал в сессии «Потенциал креативных индустрий для России будущего», и много рассказывал о том, как должна расти эта среда. «Это нельзя сделать только снизу вверх. Конечно, поддержка государства потребуется. Более того, скорее всего, государства будут конкурировать за создание условий для развития креативных индустрий, это станет важнейшим конкурентным преимуществом. Но и наоборот не работает: не получится спланировать программу развития креативных индустрий в недрах какого-либо ведомства. Поэтому необходимо находить совместный подход», – отметил Кириенко.

Креативные индустрии будут менять подход к развитию экономики, которая становится все более человекоцентричной. Поэтому нужно сейчас обеспечивать соответствующую инфраструктуру для базирования этой новой среды. В Югре это уже происходит – там создаются арт-резиденции, где будут собираться творческие люди и создавать новые бизнесы, идеи и коллаборации.

Наталья Комарова, участвовавшая в этом обсуждении, высказалась о необходимости корректировать законы о госзакупках, чтобы представители креативных индустрий могли включаться в эту систему, регистрировать творческие продукты, оформлять права на них и продавать эти права другим лицам. Для этого же нужно вводить и таможенные преференции для этой части экономики. «Мы готовы стать пилотным регионом по отработке решений, формируемых на федеральном уровне», – заверила губернатор Югры.

Напомним, законодательство о креативных индустриях обсуждалось в нашем регионе с прошлого года, и сейчас оно активно внедряется в жизнь вместе с материальной базой. По планам, креативные индустрии спустя пять лет должны вносить порядка 0,5 процента ВРП Югры – это десятки миллиардов рублей.


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11 ноября в 23:38, просмотров: 202, комментариев: 0
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