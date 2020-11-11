Летом тысяча заявок на признание безработным в Югре приходила за день, а сейчас – только за неделю

Почти 300 югорчан, которые потеряли работу в ходе коронавирусного кризиса, при помощи государственной поддержки смогли открыть свое дело и вернуться к экономической активности. Об этом рассказал и.о. директора департамента труда и занятости населения Югры Валерий Беспояско в ходе итоговой пресс-конференции.

Например, для вновь открытых юрлиц или ИП, которые специализируются на ведении фермерского хозяйства, единовременная помощь в Югре выросла с 88 до 220 тысяч рублей. Также округ в рамках нацпроекта «Демография», призванного поддерживать декретниц и людей старшего возраста, в этом году увеличил объемы обучения этих категорий граждан новым профессиям, которые позволят поддерживать уровень дохода.

Если говорить о динамике количества безработных в Югре в этот сложный коронавирусный год, то сейчас все более-менее наладилось. «С августа количество зарегистрированных безработных перестало расти. Если до конца лета фиксировались по 1 000 заявлений в день, сейчас такая цифра фиксируется за неделю. На 9 ноября численность безработных составила 28,9 тысяч человек», – рассказал Беспояско. Тут, конечно, стоит отметить, что в число безработных поспешили влиться и те граждане, которые реально не имели официального трудоустройства и до начала пандемии – ведь с весны статус безработного давал возможность получить некоторую господдержку.

В целом же с сентября рост числа потерявших занятость остановился и ситуация постепенно выправляется.