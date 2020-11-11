Наталья Комарова подписала соглашение о развитии футбола с главой РФС Александром Дюковым и министром спорта Олегом Матыциным

Количество активно играющих в футбол югорчан должно вырасти до 26 тысяч человек до 2024 года. Такой план поставили подписанты большого соглашения, заключенного сегодня, 11 ноября, в Москве на форуме «Сильные идеи для нового времени» – губернатор Югры Наталья Комарова, министр спорта России Олег Матыцин и председатель Российского футбольного союза Александр Дюков, а также его коллега по футбольному объединению Югры Сергей Власов.

«Соглашение действует до 2024 года. План на этот период – увеличить численность футболистов в Югре до 26 тысяч человек. Для этого в регионе департаментом спорта совместно с региональной федерацией футбола будут проводиться мероприятия по развитию и популяризации этого вида спорта», – заявила Наталья Комарова.

Благодаря этому соглашению локальные соревнования, вроде студенческой футбольной лиги или дворовых турниров в Югре, получат статус муниципальных этапов более крупных чемпионатов – следовательно, лучшие команды смогут выступать на более высоком уровне. Это повысит мотивацию любителей игры в регионе, а также позволит им планомерно наращивать свой уровень. Подобным путем идут мини-футболисты, которые включились в федеральный проект, благодаря которому ребята из Покачей заработали право выступить на уровне УрФО – и заняли второе место.

Кроме того, соглашение предусматривает строительство детских футбольных центров, проводить программы повышения квалификации для детских тренеров по этому виду спорта. В Югорском колледже-интернате олимпийского резерва откроется футбольное направление. А Александр Дюков анонсировал открытие детского центра РФС в одной из школ Югры.

Впрочем, остальные любители этой игры не останутся в обиде – развивать планируется инфраструктуру и соревновательные активности для всех возрастов и полов – для них в округе построят десять объектов для занятия футболом.