В Югре планируют строить по миллиону квадратных метров нового жилья в год

К 2030 году в Югре будет построено почти 13 млн квадратных метров нового жилья – об этом в ходе итоговой пресс-конференции заявил директор департамента строительства и главный архитектор автономного округа Кирилл Мыскин. «Этот объем составит 36,2 процента существующего жилого фонда многоквартирных домов. В итоге каждый пятый метр в Югре станет новым», – цитирует спикера департамент общественных связей региона.

Если говорить о текущих планах и их выполнении, то в этом году в регионе введены в эксплуатацию 586 тысяч квадратных метров – это уже на 70 процентов больше, чем на этот день в докоронавирусном 2019 году. А к концу 2020-го Югра достигнет отметки в 1 млн «квадратов». И такой темп планируется поддерживать в дальнейшем – по региональному проекту «Жилье» в период с 2019 по 2024 годы окружной жилой фонд пополнится на 5,3 млн квадратных метров.

Строительство новых квартир – это замечательно, но если при этом не сносить совсем разваливающиеся дома и не давать новое жилье их несчастным владельцам – то проблем в округе не убавится. Поэтому в планах правительства Югры – до 2025 года расселить более тысячи аварийных домов, где живут почти 30 тысяч югорчан. Плюс балки и другое приспособленное жилье – на сегодня их физически в Югре осталось 717 штук, из них 236 уже пусты и ждут своей участи, а 481 балок предстоит расселить.

При этом округ помогает всем, кто не купается в деньгах, улучшить свои условия жизни. «Обеспечены жильем все ветераны Великой Отечественной войны, а также молодые семьи – участники региональной программы «Доступное жилье молодым». При этом ни одна молодая семья в текущем году не исключена по достижению предельного возраста, средства на их поддержку выделены в полном объеме», – заявил Мыскин.

Но в целом Югра – регион достаточно благополучный, поэтому жители региона сами находят ресурсы для покупки новых домов и квартир для себя и своих детей – с января по сентябрь югорчане взяли 22 тысячи ипотечных кредитов на почти 60 млрд рублей. Это второе место в России.

Напомним, в эти недели правительство Югры масштабно подводит итоги года. Как о них отчитывались представители других отраслей – вы прочитаете на siapress.ru.