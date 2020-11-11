Очередной прямой эфир губернатора Югры Натальи Комаровой посвящен поддержке семьям с детьми

Поддержка семей с детьми в сложный коронавирусный период жизни станет темой традиционного пятничного прямого эфира Натальи Комаровой, в котором примут участие жители региона, чиновники, общественники и экспертное сообщество. Как это часто бывает, к этому разговору губернатора подтолкнули подписчики.

«В проекте трехлетнего окружного бюджета более 71 процента расходов связаны с реализацией социальных программ. Поддерживаю Ваши, уважаемые подписчики, многодетные мамы, предложения обсудить, какие мероприятия по поддержке семей с детьми способны помочь семьям в развитии талантов и способностей детей, укреплении здоровья», – рассказала Наталья Комарова в своем посте, предваряющем эфир.

Организационную поддержку по отбору наиболее важных вопросов для обсуждения губернатору окажут председатель правления «Совета матерей России» Татьяна Буцкая, блогер Юлия Новикова и многодетный отец из общественного объединения «Крепость» Октябрьского района Николай Шеин.

Держать ответ перед югорчанами будут, помимо главы региона, члены ее расширенной команды – главы территорий, департаменты соцразвития, молодежной политики, культуры, спорта – в общем, состав собирается очень серьезный.

Начало эфира – в пятницу, 13 ноября, в 12.00. Трансляция будет доступна на всех площадках, выбирайте любую – аккаунты Натальи Комаровой в Инстаграм, «ВКонтакте», «Одноклассниках», а также группе региона «Югра» в «ВКонтакте».